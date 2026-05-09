Росія за добу атакувала 17 населених пунктів Харківщини: є постраждалі

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали мирні жителі та зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Рясне Золочівської громади внаслідок обстрілу постраждав 59-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який отримав поранення ще 4 травня під час ворожої атаки у селі Іванівка.

Для ударів по Харківщині російська армія активно застосовувала різні види озброєння, зокрема:

два БпЛА типу «Герань-2»;

три БпЛА типу «Ланцет»;

сім БпЛА типу «Молнія»;

чотири FPV-дрони;

16 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено їдальню у селі Петрівка, приватний будинок у селі Братениця, шість приватних будинків, електромережі, п’ять автомобілів, ринок та ресторан у селищі Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки у селах Садовод, Стецьківка та Гогине.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Погонівка, ще два будинки у селищі Борова, а також залізничну інфраструктуру у місті Барвінкове.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у селі Лісне та ще три будинки у селі Циркуни.

У Лозівському районі зазнав пошкоджень приватний будинок у селі Веселе.

У Чугуївському районі пошкоджено елеватор у селі Юрченкове та цивільне підприємство у селі Шестакове.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 227 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували вже 33 009 осіб.