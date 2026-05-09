Ворог майже 20 разів вдарив по Дніпропетровщині, є жертви

Унаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, ще двоє поранені.

Уночі ворог майже 20 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Унаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Противник бив і по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.