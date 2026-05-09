Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Суспільство / Війна

Ворог майже 20 разів вдарив по Дніпропетровщині, є жертви

Унаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, ще двоє поранені.

наслідки російських обстрілів по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі ворог майже 20 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Унаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. 

Противник бив і по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.

