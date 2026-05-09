"Було б добре, бо це божевілля".

Президент США Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який має тривати з 9 до 11 травня, міг би бути продовжений.

Під час спілкування з кореспондентами біля Білому дому республіканець заявив, що "було б добре" не відновлювати бойові дії після погодженої дати, бо "війна Росії і України - це найгірше, що сталося після Другої світової війни стосовно втрат".

Трамп стверджує, що 25 тисяч молодих солдатів щомісяця гинуть в Україні, і це "справжнє божевілля".