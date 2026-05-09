Президент США Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який має тривати з 9 до 11 травня, міг би бути продовжений.
Під час спілкування з кореспондентами біля Білому дому республіканець заявив, що "було б добре" не відновлювати бойові дії після погодженої дати, бо "війна Росії і України - це найгірше, що сталося після Другої світової війни стосовно втрат".
Трамп стверджує, що 25 тисяч молодих солдатів щомісяця гинуть в Україні, і це "справжнє божевілля".
- Саме американський лідер першим оголосив, що Київ та Москва домовилися про режим тиші на три дні, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
- Після цього Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким виключив Червону площу біля Кремля зі списку об'єктів, по яким планується застосування українського озброєння. Таким чином Москва отримала дозвіл проводити парад до "дня побєдобєсія".