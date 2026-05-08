Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Президент України підписав указ про проведення параду в Москві

Він визначив квадрат з геоданих, в межах яких Сили оборони не битимуть. 

Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду в Москві на 9 травня. Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Йому передувало підтвердження заяви американського президента про встановлення режиму тиші 9-11 травня і проведення обміну полоненими 1000 на 1000. А цьому передували успішні українські далекобійні удари від Ростовської області до Пермі і Чечні, завдані Силами оборони учора й сьогодні в відповідь на недотримання запропонованого перемир'я з 6 травня. 

"Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація). На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538", – йдеться в указі.

Контекст

Кремль у сакральну для себе дату, 9 травня, зібрався проводити святкування, як і кожного року. Росія в односторонньому порядку оголосила режим припинення вогню з 8 по 10 травня і озвучила погрози атакувати "центри прийняття рішень" в Києві у відповідь на удари по Москві.

Україна натомість виступила з іншою пропозицією: припинити бої без прив'язки до дат, а для збереження життів, з 6 травня. Росія цю пропозицію проігнорувала. У відповідь на це вона отримала удари, зокрема по нафтових об'єктах в Пермі та Московській області.

Потім Росія заявила, що перемир'я почне 8 травня, але зірвала й цей режим. Сьогодні вдень Сили оборони продовжили завдавати ударів.

Зрештою увечері американський президент заявив про власну ініціативу домовитися про триденний режим припинення вогню між Україною і Росією – на добу більше, ніж Москва збиралася від початку, а також – провести масштабний обмін. 

