Сирський: на Покровському напрямку армія РФ зосередила близько 106 тисяч особового складу

Армія РФ активізувала наступальні дії фактично по всій лінії розмежування та проводить перегрупування військ. Лише на Покровському напрямку зосереджено близько 106 тисяч особового складу ворога.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з рф", – ідеться у повідомленні.

Підрозділи Сил оборони України зривають плани росіян, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські військові продовжують виконувати завдання і на території Росії: "наша присутність у Курській області зберігається", – підкреслює головком.

"Запорука успіху — саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. На цьому наголосив під час робочої наради за підсумками діяльності Збройних Сил України у квітні 2026 року", – додає генерал Сирський.

Протягом місяця Об’єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тисячі вогневих завдань. Наші артилеристи залишаються значним чинником на полі бою, уразивши за місяць 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетні підрозділи завдали 74 удари по противнику.

Також ЗСУ послідоквно нарощують ракетно-дроновий тиск на РФ. Пріоритетними цілями залишаються об’єкти нафтопереробки та транспортування ПММ, виробництва спецхімії, порохів та інші підприємства військово-промислового комплексу рф.

Лише у квітні засобами Deep Strike уражено 84 цілі в глибині території противника. Це результат якісної координації та взаємодії всіх складових Сил оборони України.

У квітні також зросли обсяги міжнародної військово-технічної допомоги. Водночас визначальними залишаються власні спроможності України, насамперед у ремонті, відновленні та поверненні техніки у стрій.

"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу. Працюємо над реалізацією ініціативи Президента України щодо поступового переходу війська від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування. За підсумками наради визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби", – додає Сирський.

Також розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях – не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію.

"Дякую українським воїнам за стійкість, професіоналізм і хоробрість. Працюємо пліч-о-пліч заради спільної мети – перемоги України".