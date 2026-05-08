ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили ворожі ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуска" і нафтобазу росіян

Також уражень завдано по об'єктам газової інфраструктури ворога.

ЗРК ТОР-М2 під час параду в Москві
Фото: gazeta.ru

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили ворожі ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуска", нафтобазу, вузли зв’язку та інші ключові об’єкти противника.

Про це повідомили у СБС та опублікували відео уражень ворожих об'єктів.

"Традицію #ППОциду продовжує 1-й окремий центр. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК "Тор-М2". Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області", – ідеться у повідомленні.

У Луганській області пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали уражень об’єктам газової інфраструктури противника.

У Брянській області РФ бійці 413-го полку "Рейд" уразили ЗРГК "Тунгуска".

Також пілоти 412-ї бригади Nemesis уразили у Запорізькій області вежу зв’язку та два комунікаційні вузли. Водночас пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" також уразили комунікаційну вежу у Донецькій області.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Підрозділи УСБС завдають уражень ключовим військовим об’єктам противника й поступово вибивають технологічний і ресурсний фундамент російських військ, створюючи стратегічну перевагу для Сил оборони на полі бою.

