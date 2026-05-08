В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нідерланди закликали ЄС повернутися до ідеї використання заморожених активів РФ для України

Країна обґрунтовує це тим, що погодженого кредиту на €90 млрд може не вистачити для покриття потреб Києва у 2026–2027 роках. 

Міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен
Фото: EPA/UPG

Нідерланди пропонують ЄС знову обговорити використання заморожених російських активів для підтримки України, оскільки погодженого торік кредиту на €90 млрд може не вистачити для покриття потреб Києва у 2026–2027 роках. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен порушив це питання під час закритої зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі. Йдеться про можливе використання до €210 млрд заморожених російських активів.

Ідею підтримали країни Балтії та Фінляндія. Водночас частина держав ЄС, зокрема Франція, Італія, Болгарія та Мальта, раніше виступали проти такого кроку через юридичні та фінансові ризики. Європейський центральний банк також попереджав, що використання активів може підірвати довіру інших держав до єврозони.

Найбільша частина заморожених російських коштів — близько €185 млрд — зберігається у брюссельському депозитарії Euroclear. Через це Бельгія побоюється можливих позовів або дій у відповідь з боку Росії.

У грудні лідери ЄС погодили кредит для України на €90 млрд, однак Брюссель ще не перерахував Києву жодного євро. Очікується, що перший транш надійде у червні після того, як Угорщина зняла вето на програму.

За оцінками Єврокомісії, дефіцит бюджету України цього року становитиме близько €71 млрд, а у 2027 році — ще €64 млрд. Водночас ці розрахунки базуються на припущенні, що війна завершиться цьогоріч, що є малоймовірним, зазначає видання.

