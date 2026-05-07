Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Навроцький: Польща готова прийняти військових США, якщо Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині

Президент Польщі заявив, що переконуватиме Трампа, щоб ці солдати залишилися в Європі. Подібну позицію висловив і президент Литви Гітанас Науседа.

Кароль Навроцький (ліворуч) та Гітанас Науседа, Литва, 6 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Кароль Навроцький під час візиту до Литви в середу заявив, що якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про скорочення американського військового контингенту в Німеччині, то в Польщі готові прийняти американських солдатів. За його словами, для цього вже є готова інфраструктура, передає RMF24.

«Польща готова прийняти американських військових, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині», — заявив Кароль Навроцький. «Я переконуватиму Трампа, щоб ці солдати залишилися в Європі», — додав президент.

Він також сказав, що якомога більша присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки країн Балтії, Центральної та Східної Європи «незалежно від політичних поглядів».

«Вважаю, що це завдання президента Польщі — в інтересах Польщі, але й усієї Європи — переконати президента Дональда Трампа, щоб якщо він ухвалить таке рішення щодо контингенту в Німеччині, ці солдати залишилися в Європі, тобто в Польщі, одній із країн Балтії чи іншому регіоні. Це вже рішення президента Дональда Трампа. Я закликатиму до того, щоб вони залишилися в Європі», — заявив Навроцький.

Подібну позицію висловив і президент Литви Гітанас Науседа, який спостерігав за спільними навчаннями литовських і польських військових. «Передусім нам важливо, щоб американські солдати залишилися в Європі. Важливо, щоб Вашингтон і надалі приділяв увагу регіону, тому союзники по НАТО мають зробити все, щоб США не відвернулися від Європи», — сказав Науседа.

Президент Литви також запевнив, що його країна «готова прийняти більше союзницьких сил». «Ми очікуємо 5 тисяч німецьких військових до кінця 2027 року. На території нашої країни вже перебуває понад тисяча американських солдатів, і ми, безумовно, готові в майбутньому прийняти ще більше та виконати всі наші інфраструктурні зобов’язання», — сказав Науседа.

Наразі в Німеччині дислокуються від 35 до 37 тисяч американських військових. У 2020 році Трамп уже оголошував про намір вивести 9,5 тисячі солдатів, звинувачуючи Берлін у невиконанні зобов’язань перед НАТО. Частину військ тоді планували перекинути до Польщі, однак ці плани так і не були реалізовані

