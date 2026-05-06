Мін’юст подав позов до ВАКС про стягнення активів експрем'єр-міністра Азарова та його сина в дохід держави

Мін’юст просить ВАКС стягнути в дохід держави нерухомість, кошти та інші активи Азарова і його сина.

Міністерство юстиції України 6 травня звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Йдеться про низку активів, об’єкти нерухомості та земельні ділянки в Києві та Київській області, грошові кошти, корпоративні права, а також предмети, що можуть мати матеріальну та історико-культурну цінність – книги, ікони та ювелірні вироби.

У відомстві зазначають, що позов подано в межах механізму санкційної політики, спрямованої на вилучення активів осіб, які підпадають під відповідні обмеження.

Подальший розгляд справи здійснюватиме Вищий антикорупційний суд.

Хто такий Микола Азаров

  • Уродженець Калуги (Росія).
  • Після закінчення Московського держуніверситету у 1971-1976 рр., працював начальником дільниці, головним інженером у тресті «Тулашахтоосушення» комбінату «Тулавугілля». У 1976-1984 pp. завідував лабораторією, відділом Підмосковного науково-дослідного та проектно-конструкторського вугільного інституту.
  • 1984 року переїхав до України і обійняв посаду спочатку заступника директора, потім директора Українського державного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської справи Мінвуглепрому України, на якому перебував до 1995 р.
  • З 1994 по 1998 р. був народним депутатом України ІІ скликання, головою бюджетного комітету Верховної Ради.
  • З 1996 по 2002 р. Азаров – голова Державної податкової адміністрації України. 
  • Листопад 2002 – лютий 2005 р.р. обіймає посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра фінансів України у першому уряді Віктора Януковича.
  • У березні 2006-го обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів, а в серпні того ж року знову призначений на посаду першого віце-прем'єра та міністра фінансів.
  • На парламентських виборах 2007 року пройшов у ВР за списком Партії регіонів, обіймав посаду міністра фінансів в опозиційному уряді Януковича.
  • З березня 2010 року Азаров був прем’єр-міністром України. 3 грудня 2012 року уряд Азарова відправили у відставку у зв'язку з обранням нового парламенту, але вже 13 грудня парламент розглянув і підтримав кандидатуру Азарова, яку запропонував президент. Того ж дня Віктор Янукович видав указ про призначення Миколи Азарова на посаду.
  • 21 листопада 2013 року уряд Азарова призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що призвело до Євромайдану. У зв'язку із цим 3 грудня опозиція спробувала відправити Кабмін у відставку, проте Верховна Рада не підтримала цієї пропозиції.
  • 22 січня 2014 року Азаров назвав учасників заворушень у центрі Києва терористами, які мають відповісти за свої дії. Але вже 28 січня подав у відставку з посади глави уряду.
  • За кілька годин після своєї відставки посадовець вилетів приватним літаком до Відня.
