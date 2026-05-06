Мін’юст просить ВАКС стягнути в дохід держави нерухомість, кошти та інші активи Азарова і його сина.

Міністерство юстиції України 6 травня звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Йдеться про низку активів, об’єкти нерухомості та земельні ділянки в Києві та Київській області, грошові кошти, корпоративні права, а також предмети, що можуть мати матеріальну та історико-культурну цінність – книги, ікони та ювелірні вироби.

У відомстві зазначають, що позов подано в межах механізму санкційної політики, спрямованої на вилучення активів осіб, які підпадають під відповідні обмеження.

Подальший розгляд справи здійснюватиме Вищий антикорупційний суд.

