ЗМІ: США готуються до візових санкцій проти Китаю через проблему мігрантів

США можуть запровадити жорсткіші візові обмеження, якщо Китай не прийматиме більше депортованих.

Китай уповільнює зусилля з повернення своїх громадян, які перебувають у США нелегально. Тому Штати можуть запровадити візові санкції.

Про це агенцію Reuters повідомив високопосадовець адміністрації президента Дональда Трампа, попередивши, що Вашингтон готовий посилити обмеження на поїздки для цієї країни, якщо Пекін не змінить підхід.

Китай роками опирається запитам США щодо повернення десятків тисяч своїх громадян, які перевищили дозволений термін перебування або незаконно в’їхали до країни.

Після приходу Трампа до влади Китай заявляв, що готовий приймати «підтверджених китайських громадян» після перевірки, але підкреслював, що цей процес потребує часу.

За словами американського посадовця, після прийняття приблизно 3 000 депортованих на початку 2025 року чартерними та комерційними рейсами Китай за останні шість місяців скоротив співпрацю. 

Якщо Китай не посилить співпрацю, США можуть збільшити фінансові гарантії при подачі на візу, відмовляти у більшій кількості віз, посилити обмеження на в’їзд на кордоні.

Раніше Пекін заявляв, що виступає проти нелегальної міграції та вважає її «міжнародною проблемою, що потребує співпраці між державами».

Наразі в США перебуває понад 100 000 громадян Китаю без документів, повідомив посадовець. Понад 30 000 мають остаточні рішення про депортацію, з них понад 1 500 утримуються під вартою в очікуванні вислання. Більшість із цієї групи вчинили також інші правопорушення. Незалежні оцінки різняться: Інститут міграційної політики оцінював, що станом на середину 2022 року до 239 000 китайських мігрантів перебували в США без дозволу.

Інші країни з великою кількістю нелегальних мігрантів у США, зокрема Індія, повністю співпрацюють із Вашингтоном, зазначив посадовець.

США хочуть, щоб Китай видавав проїзні документи і дозволяв чартерні рейси з депортованими (за рахунок США) приземлятися в країні.

Згідно із законодавством, США можуть запроваджувати візові санкції проти країн, які відмовляються співпрацювати у питаннях репатріації – і Міністерство внутрішньої безпеки регулярно застосовує це визначення до Китаю.

Американські чиновники ще з часів адміністрації Барака Обами вважають, що Китай навмисно затягує видачу документів для депортованих, оскільки не хоче їх приймати або використовує це питання як важіль у відносинах із Вашингтоном.

