США уразили в Ормузькій протоці сім іранських швидкісних катерів

Президент США Дональд Трамп заявив у власній соцмережі Truth Social про удар американських військ по семи малих катерах Ірану, які почали обстрілювати судна з нейтральних країн.

За словами глави держави, постраждав вантажний корабель з Південної Кореї. Трамп скористався цим для заклику ло Сеула приєднатися до заходів із забезпечення судноплавства з Перської затоки.

Президент переконує, що сім швидкісних катерів - це нібито все, що залишалося в Ірану. Раніше Трамп неодноразово стверджував, що флот ісламської республіки було повністю знищено.

У вівторок має відбутися пресконференція міністра війни Піта Геґсета та начальника об'єднаного штабу Дена Кейна щодо ситуації на Близькому Сході.

Білий дім називає операцію з протидії блокування Ормузької протоки "Свобода" і погрожує, що в разі супротиву Тегерана Іран буде "стерто з Землі".

За масштабами операція "Свобода" поки не відповідає тим ударам, які здійснювалися на першому етапі війни проти Ірану, але може свідчити про готовність Трампа відновити бойові дії в разі потреби.