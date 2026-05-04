Генсек НАТО: антибалістичні ракети для України постачатимуть й надалі

На полях VIII Саміту Європейської політичної спільноти Генсек НАТО Марк Рютте запевнив президента Володимира Зеленського, що програма PURL працює й антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Марку Рютте за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії, передусім за реалізацію програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили реалізацію PURL та залучення нових внесків від партнерів. Генсек НАТО запевнив, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Президент наголосив, що важливо поглиблювати оборонну співпрацю України та членів НАТО, реалізувати спільні проєкти й працювати над спільним виробництвом.