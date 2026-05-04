Генсек НАТО: антибалістичні ракети для України постачатимуть й надалі

Президент України обговорив із Марком Рютте залучення нових внесків у програму PURL.

Марк Рютте і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

На полях VIII Саміту Європейської політичної спільноти Генсек НАТО Марк Рютте запевнив президента Володимира Зеленського, що програма PURL працює й антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Президент України Володимир Зеленський на полях VIII Саміту Європейської політичної спільноти провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував Марку Рютте за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії, передусім за реалізацію програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії. 

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили реалізацію PURL та залучення нових внесків від партнерів. Генсек НАТО запевнив, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Президент наголосив, що важливо поглиблювати оборонну співпрацю України та членів НАТО, реалізувати спільні проєкти й працювати над спільним виробництвом.

  • На засіданні "Рамштайну" 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
  • Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. 
