Глава МЗС України обговорив із лідеркою білоруської опозиції загрози безпеці через вплив РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Ми обговорили розвиток ситуації в Білорусі, та зростаючі загрози безпеці, спричинені Росією через використання білоруської території. Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії не лише проти нашої держави, а й проти Європи загалом", – зазначає глава української дипломатії.

Сибіга наголошує, важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка, який несе повну відповідальність за сприяння агресії. "Ми продовжимо взаємодію з демократичними білоруськими силами, щоб забезпечити регіональну безпеку, стабільність і майбутнє, у якому Білорусь сприятиме миру, а не війні".

"Білоруський народ обов’язково буде вільним від цього агресивного авторитарного режиму. І незалежна та вільна Білорусь посяде своє належне місце в європейській демократичній спільноті", – додає Андрій Сибіга.