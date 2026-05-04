Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСвіт

Глава МЗС України обговорив із лідеркою білоруської опозиції загрози безпеці через вплив РФ

Росія дедалі більше намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

Глава МЗС України обговорив із лідеркою білоруської опозиції загрози безпеці через вплив РФ
Андрій Сибіга і Світлана Тихановська
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Ми обговорили розвиток ситуації в Білорусі, та зростаючі загрози безпеці, спричинені Росією через використання білоруської території. Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії не лише проти нашої держави, а й проти Європи загалом", – зазначає глава української дипломатії.

Сибіга наголошує, важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка, який несе повну відповідальність за сприяння агресії. "Ми продовжимо взаємодію з демократичними білоруськими силами, щоб забезпечити регіональну безпеку, стабільність і майбутнє, у якому Білорусь сприятиме миру, а не війні".

"Білоруський народ обов’язково буде вільним від цього агресивного авторитарного режиму. І незалежна та вільна Білорусь посяде своє належне місце в європейській демократичній спільноті", – додає Андрій Сибіга.

  • Білорусь дозволила Росії використати її територію для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Також вона надавала повітряний простір для ударів по цивільних українських об'єктах. У війні проти України ця країна є союзницею Росії.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies