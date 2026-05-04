Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сибіга і Каллас обгворили наступні кроки вступу України до ЄС

Дипломати говорили у Єревані про просування конкретних рішень на шляху до членства у євроспільноті.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Йшлося, зокрема, про членство Києва у євроблоці.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомили у МЗС.

“Я поінформував високу представницю ЄС із закордонних справ та безпекової політики про ситуацію на полі бою. Україна тримає оборону та дедалі більше переносить війну на територію держави-агресора”, – сказав Сибіга.

Сибіга та Каллас обговорили поточні мирні зусилля.

Дипломати також обмінялися думками щодо регіональної ситуації на Південному Кавказі та наголосили на важливості проведення Саміту Європейської політичної спільноти в Єревані як чіткого сигналу зміцнення зв’язків Вірменії з європейською спільнотою.

Також йшлося про шляхи України до вступу в ЄС. Обговорили наступні кроки, важливість збереження темпу та просування конкретних рішень на шляху до членства у євроспільноті.

  • Віцепрем’єр-міністр з питань євроантлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна загалом отримала 145 вимог від Євросоюзу щодо вступу у блок. Переважно вони стосуються приведення українськогозаконодавства у відповідність до вимог ЄС, але також йдеться про застосування законів та роботи інституцій. 
