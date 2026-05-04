В Естонії розпочалися військові навчання «Весняний шторм 2026»

У понеділок 4 травня у Естонії стартували військові навчання «Весняний шторм 2026».

Як пише ERR, навчання триватимуть майже місяць, і в їхній найбільш інтенсивній фазі візьмуть участь понад 12000 військовослужбовців Естонії та країн-союзниць.

Метою цьогорічних навчань є відпрацювання планування та проведення оборонних операцій спільно з естонською дивізією та союзниками в умовах конвенційної війни. Паралельно посилять взаємодію між підрозділами Естонії та союзних держав із залученням інших родів військ та командувань.

«Весняний шторм 2026» проходитиме із 4 травня до 1 червня. Навчання в основному відбуватимуться на території Тартуського, Пилваського, Вируського, Валгаського та Вільяндіського повітів, а також на північному сході Латвії. У навчальних боях на території Латвії візьмуть участь підрозділи з Естонії, Великої Британії, Франції та Латвії.

У план навчань включили уроки на основі війни в Україні. Вони стосуються як оборонних дій, і застосування безпілотних систем. Також Сили оборони спільно з підприємствами оборонної промисловості протестують нові рішення у навчальних умовах.

Навчання пройде у кілька етапів із різною інтенсивністю. На початковому етапі з 4 по 9 травня пройдуть командно-штабні навчання дивізії.

У період з 10 по 22 травня на всій території Естонії пройде злагодження підрозділів, після чого пройдуть навчальні бої, переважно у південно-східній частині Естонії та на північному сході Латвії.

Завершальний етап навчань проходитиме з 23 травня по 1 червня. Підрозділи проведуть бойові стрільби на Центральному полігоні Сил оборони.

У ході навчань задіють авіацію, зокрема ударні літаки, винищувачі, а також безпілотні літальні апарати. До, під час та після навчань на дорогах загального користування Естонії почастішає рух військових колон.