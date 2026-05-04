В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Троє пасажирів круїзного лайнера померли через імовірний спалах хантавірусу

Двоє із померлих є громадянами Нідерландів. 

Круїзний лйнер, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Троє людей померли, ще троє захворіли після ймовірного спалаху хантавірусу на круїзному судні, що базується в Нідерландах.

Про це пише Reuters. Хантавірус – це вірус, який передається гризунами і може спричиняти смертельні респіраторні захворювання.

Нідерландська компанія Oceanwide Expeditions повідомила, що «керує серйозною медичною ситуацією» на судні MV Hondius, яке перебувало біля узбережжя Кабо-Верде в Атлантичному океані на захід від Африки.

Круїз вирушив із Аргентини близько трьох тижнів тому з приблизно 150 пасажирами та зробив зупинки в Антарктиді та інших місцях перед прибуттям до Кабо-Верде.

Представник міністерства закордонних справ Нідерландів підтвердив загибель двох нідерландських пасажирів.Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що один із хворих перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Південно-Африканській Республіці. За даними Sky News, цей пацієнт є громадянином Великої Британії.

ВООЗ заявила, що розслідує спалах. Лабораторні тести підтвердили наявність хантавірусу в одного з шести постраждалих.

Влада Кабо-Верде не дозволила висадити пасажирів, які потребують медичної допомоги. Водночас нідерландська влада намагається організувати репатріацію двох хворих пасажирів, а також тіла загиблого. ВООЗ повідомила, що координує дії між державами-членами та оператором судна для медичної евакуації двох хворих пасажирів, а також проводить повну оцінку ризиків для здоров’я та надає підтримку іншим пасажирам на борту.

Хантавірус може передаватися, коли частинки посліду або сечі гризунів потрапляють у повітря, наприклад, під час прибирання приміщень, де жили миші. У рідкісних випадках можливе передавання від людини до людини.

Хвороба починається з симптомів, схожих на грип, і може призвести до серцевої та легеневої недостатності. За даними Центри з контролю та профілактики захворювань США, приблизно у 40% випадків вона закінчується смертю.

Специфічного лікування хантавірусу не існує. Терапія зосереджена на підтримці стану пацієнтів, включно з використанням апаратів штучної вентиляції легень у тяжких випадках.

