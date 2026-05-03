Сили оборони уразили ракетний корабель РФ «Каратурт» із «Калібрами» на борту (доповнено)

У Росії уражений ще один ракетоносій – корабель «Каракурт» із ракетами на борту. Також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім цього, пошкоджений порт Приморська.

Про це у телеграмі написав президент України Володимир Зеленський. Пізніше у ССО розповіли деталі.

«Мінус ще один російський носій «калібрів». Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу», – йдеться у його повідомленні.

Також є значні ушкодження інфраструктури нафтоналивного порту.

«Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни», написав Зеленський і додав, що погодив Службі безпеки України додаткові «цілком справедливі відповіді» – на російські удари по українських містах і селах.

«Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України», – наголосив президент.

Доповнення. У Силах спеціальних операцій розповіли, що атака відбулася у ніч на 3 травня.

Підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.

Малий ракетний корабель «Каракурт» мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет «Калібр» дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцирь-М» морського базування.

Призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі «Каракурт» саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.

Уражений нафтоналивний термінал «Приморськ» російської державної компанії «Транснефть» є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу РФ, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

У ССО наголошують, що ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.