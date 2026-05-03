На Нікопольщині Дніпропетровської області унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Вчора після 9:00 ворог здійснив артобстріл одного із сіл Покровської сільської громади. Через кілька годин російські війська атакували Нікополь безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей — чоловіки та жінки віком від 44 до 84 років", — ідеться у повідомленні.

Близько 12:00 армія РФ прицільно спрямувала FPV-дрон на службовий автомобіль поліції в одному з районів міста. Травму отримав 40-річний поліцейський — він встиг відбігти від транспортного засобу. Авто вигоріло вщент.

Російські окупанти вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки шестеро поранених, серед них – дитина.