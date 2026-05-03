Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
ГоловнаСуспільствоВійна

На Нікопольщині внаслідок російських ударів постраждали п’ятеро людей

Окупанти атакували авто поліції.

На Нікопольщині внаслідок російських ударів постраждали п’ятеро людей
наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: поліція Дніпропетровської області

На Нікопольщині Дніпропетровської області унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Вчора після 9:00 ворог здійснив артобстріл одного із сіл Покровської сільської громади. Через кілька годин російські війська атакували Нікополь безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей — чоловіки та жінки віком від 44 до 84 років", — ідеться у повідомленні. 

Близько 12:00 армія РФ прицільно спрямувала FPV-дрон на службовий автомобіль поліції в одному з районів міста. Травму отримав 40-річний поліцейський — він встиг відбігти від транспортного засобу. Авто вигоріло вщент.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies