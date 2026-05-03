Сили оборони: росіяни намагаються розширювати зону контролю в районі Грабовського та Миропільського

Армія РФ намагається просунутися на захід безпосередньо через держкордон.

У районі населених пунктів Грабовське та Миропільське Краснопільської громади російські війська намагаються розширити зону контролю та просунутися вглиб території України.

Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, окупанти здійснюють активні спроби просування на захід безпосередньо через державний кордон, спираючись на вже захоплені населені пункти.

"Фактично йдеться про два населені пункти, які вони більш-менш надійно контролюють — це Грабовське та Миропільське. Зараз вони намагаються розширюватися вздовж кордону і просуватися далі вглиб", — зазначив Трегубов.

Водночас він підкреслив, що українські військові, відійшовши з окремих позицій, закріпилися на підготовлених рубежах оборони, що значно ускладнює подальше просування ворога.

"Там вже створити "сюрприз" значно важче. Росіяни можуть лише намагатися продавлювати оборону, але наразі їм бракує сил для ефективного наступу", — додав він.

Також Трегубов повідомив, що російська армія обмежено застосовує військову техніку на цій ділянці фронту.

За його словами, у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил упродовж квітня українські військові знищили 19 російських танків та 16 бронемашин.