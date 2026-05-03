У Латвії та Естонії оголошували тривогу через загрозу дронів на тлі атаки РФ на Україну

У Латвії та Естонії не виключа.ть загрози безпілотників під час російських обстрілів України.

Вранці 3 травня мешканців кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників через російську атаку по Україні.

Про це повідомляли Національні збройні сили Латвії та Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Зокрема, близько 03:00 ночі попередження отримали мешканці естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа. Військові поінформували про можливу загрозу появи дронів у повітряному просторі країни.

Втім уже о 05:30 Сили оборони Естонії повідомили про скасування тривоги, зазначивши, що жодних загроз у повітрі не зафіксовано.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії уточнили, що попередження було пов’язане з триваючими військовими діями Росії проти України та ризиком потрапляння безпілотників у повітряний простір країни.

Також у Латвії близько 04:00 ранку повідомлення про можливу загрозу отримали жителі міст Алуксне, Балві, Лудза, Резекне та Краслава.

Згодом Національні збройні сили Латвії повідомили про зникнення потенційної небезпеки.

У відомстві наголосили, що разом із союзниками по НАТО постійно здійснюється контроль повітряного простору для оперативного реагування на можливі загрози.

"Поки триває російська агресія проти України, не виключені випадки, коли іноземні безпілотники можуть перетинати або наближатися до повітряного простору Латвії", – зазначили у відомстві.