Сибіга: Україна запропонувала Японії співпрацю у сфері БпЛА

Україна відкрита до співпраці з Японією у сфері дронів та безпілотних систем і готова ділитися бойовим досвідом, здобутим під час повномасштабної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Kyodo News.

За словами очільника МЗС, Київ "готовий поділитися з Японією досвідом, отриманим на полі бою", і відкритий до взаємодії залежно від готовності японської сторони.

Раніше стало відомом, що Японія розглядає можливість впровадження українських безпілотників, які були розроблені та вдосконалені під час війни. За їхніми даними, обговорюється, зокрема, і можливість укладення двосторонньої угоди.

В уряді Японії прагнуть посилити оборонні можливості країни на тлі зростання безпекових ризиків, які у Токіо називають найсерйознішими з часів завершення Другої світової війни.

Серед варіантів співпраці розглядається і укладення двосторонньої угоди про передачу оборонних технологій із належним захистом секретної інформації.

Раніше Київ уже уклав оборонні угоди з країнами Перської затоки, зокрема Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром, які зазнавали атак іранських дронів і ракет.

Сибіга також підкреслив зацікавленість України у розвитку діалогу на найвищому рівні, включно з можливою зустріччю Президента Володимир Зеленський з японською прем’єркою під час саміту G7 у Франції.

Окремо глава МЗС застеріг від послаблення санкційного тиску на Росію на тлі глобальних викликів, зокрема ризиків для постачання нафти через напруження навколо Ормузької протоки.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Будь-які такі рішення лише уповільнюють мирний процес", – наголосив він, додавши, що роль США у досягненні миру залишається вирішальною.