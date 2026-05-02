24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сибіга: Україна запропонувала Японії співпрацю у сфері БпЛА

Україна готова ділитися бойовим досвідом, отриманим на полі бою.

Україна відкрита до співпраці з Японією у сфері дронів та безпілотних систем і готова ділитися бойовим досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Kyodo News.

За словами очільника МЗС, Київ "готовий поділитися з Японією досвідом, отриманим на полі бою", і відкритий до взаємодії залежно від готовності японської сторони.

Раніше стало відомом, що Японія розглядає можливість впровадження українських безпілотників, які були розроблені та вдосконалені під час війни. За їхніми даними, обговорюється, зокрема, і можливість укладення двосторонньої угоди.

В уряді Японії прагнуть посилити оборонні можливості країни на тлі зростання безпекових ризиків, які у Токіо називають найсерйознішими з часів завершення Другої світової війни. 

Серед варіантів співпраці розглядається і укладення двосторонньої угоди про передачу оборонних технологій із належним захистом секретної інформації.

Раніше Київ уже уклав оборонні угоди з країнами Перської затоки, зокрема Об’єднаними Арабськими Еміратами та Катаром, які зазнавали атак іранських дронів і ракет.

Сибіга також підкреслив зацікавленість України у розвитку діалогу на найвищому рівні, включно з можливою зустріччю Президента Володимир Зеленський з японською прем’єркою під час саміту G7 у Франції.

Окремо глава МЗС застеріг від послаблення санкційного тиску на Росію на тлі глобальних викликів, зокрема ризиків для постачання нафти через напруження навколо Ормузької протоки.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Будь-які такі рішення лише уповільнюють мирний процес", – наголосив він, додавши, що роль США у досягненні миру залишається вирішальною.

