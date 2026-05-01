США запровадили обмеження проти іранських обмінників та китайського нафтового терміналу

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю запровадила санкції проти трьох іранських валютних обмінників і китайського нафтового термінала.

Як пише Bloomberg, так Вашингтон намагається посилювати тиск на Тегеран з вимогою припинити війну та відкрити Ормузьку протоку.

Міністерство фінансів США повідомило, що внесло до чорного списку компанії, які допомагали відмивати мільярди доларів у іноземній валюті, зокрема конвертувати доходи від продажу нафти, переважно отримані в китайських юанях, в інші валюти.

Відомство оголосило санкції також проти китайської компанії Qingdao Haiye Oil Terminal. Обмеження проти цього оператора нафтового термінала були запроваджені через підозри у торгівлі іранською нафтою. За даними Мінфіну, компанія використовувала оманливі схеми судноплавства для імпорту десятків мільйонів барелів підсанкційної іранської нафти.

«Ми безупинно завдаватимемо ударів по здатності режиму генерувати, переміщувати та повертати кошти, а також переслідуватимемо всіх, хто допомагає Тегерану обходити санкції», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США також попередило про ризик санкцій за сплату Ірану зборів за безпечний прохід через Ормузьку протоку, яка залишається закритою з початку війни проти Тегерана. У повідомленні зазначається, що порушення санкцій відбуватиметься незалежно від того, чи здійснюється оплата у звичайній валюті, цифрових активах, через неформальні обміни або пожертви Іранському товариству Червоного Півмісяця.

Іран натомість заявив, що запровадить «нові правила та формули управління Перською затокою», а Ормузька протока залишатиметься «джерелом засобів до існування для іранського народу».

Морська блокада США вже обмежила можливості Тегерана експортувати нафту, позбавивши Іран одного з головних джерел доходів. За даними компанії Kpler, країна стрімко втрачає доступні потужності для зберігання нафти, що підвищує ризик різкого скорочення видобутку.

У вівторок Мінфін США також попередив банки про ризик вторинних санкцій у разі підтримки незалежних китайських нафтопереробних заводів, які купують іранську нафту. Минулого тижня Вашингтон уже оголосив санкції проти одного з найбільших приватних нафтопереробників Китаю через зв’язки з Тегераном.