Естонія розширює можливості залучення союзників для протидії гібридним загрозам збоку РФ

Уряд Естонії схвалив законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям країн-союзників брати участь у заходах із протидії гібридним загрозам та забезпеченні безпеки сухопутних і морських кордонів держави.

Про це повідомляє ERR.

Документ, підготовлений Міністерством оборони Естонії, передбачає внесення змін до Закону про організацію збройних сил. Окрім розширення участі союзних військових у прикордонних операціях, законопроєкт також посилює повноваження естонських сил оборони щодо участі в окремих правоохоронних функціях, які традиційно належать цивільним органам.

За словами урядовців, ініціатива спрямована на підвищення готовності країни до протидії сучасним гібридним викликам, зокрема так званим "зеленим чоловічкам" — озброєним військовим без розпізнавальних знаків, які раніше були зафіксовані в Криму та на сході України, а також на протидію міграційному тиску, пов’язаному з діями білоруської влади на кордонах ЄС.

Згідно із законопроєктом, військові союзних держав, які перебувають під підпорядкуванням Сил оборони Естонії, зможуть залучатися до реагування на загрози навіть у разі відсутності прямого збройного конфлікту. Особлива увага приділяється безпеці в Балтійському морі та на стратегічно важливих об’єктах інфраструктури.

Рішення про залучення союзного персоналу ухвалюватиме Міністерство внутрішніх справ Естонії. У випадках підозрілої активності поблизу об’єктів національної безпеки військові отримають право перевіряти документи, проводити опитування, а за необхідності — тимчасово затримувати осіб або вилучати майно.

Після ухвалення закону в Рійгікогу (парламенті Естонії) планується укладання окремих угод із країнами-союзниками щодо обсягу їхньої участі в таких заходах.

В уряді зазначають, що до цього часу правова база для подібної взаємодії була обмеженою. Водночас у країні вже діють багатонаціональні підрозділи НАТО, зокрема бойова група під керівництвом Великої Британії, а також військові контингенти Франції та США.

Потреба в оновленні законодавства стала особливо очевидною після інцидентів, пов’язаних із затриманням суден у територіальних водах країни, коли юридичні обмеження ускладнили оперативне реагування, додали в уряді Естонії.