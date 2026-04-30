Reuters: Трамп розглядає виведення американських військ з Італії та Іспанії

Станом на 2025 рік, на базах в Європі перебувало понад 68 000 військових США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американських військ з Італії та Іспанії.

Про це пише Reuters.

Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки. Раніше він обговорював можливість виведення частини американських військ з Європи.

На запитання журналістів, чи розглядатиме він також можливість виведення американських військ з Італії та Іспанії, двох країн, які також критикували війну з Іраном, Трамп відповів: «Ймовірно... Слухайте, чому б і ні? Італія нам ніяк не допомогла, а Іспанія була жахливою, абсолютно жахливою».

Згідно з даними Міністерства оборони США, станом на грудень 2025 року на закордонних базах у Європі перебувало трохи більше 68 000 американських військовослужбовців. Більше половини – близько 36 400 – базуються в Німеччині.