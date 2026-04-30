УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Reuters: Трамп розглядає виведення американських військ з Італії та Іспанії

Станом на 2025 рік, на базах в Європі перебувало понад 68 000 військових США.

Джорджа Мелоні і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американських військ з Італії та Іспанії.

Про це пише Reuters.

Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки. Раніше він обговорював можливість виведення частини американських військ з Європи.

На запитання журналістів, чи розглядатиме він також можливість виведення американських військ з Італії та Іспанії, двох країн, які також критикували війну з Іраном, Трамп відповів: «Ймовірно... Слухайте, чому б і ні? Італія нам ніяк не допомогла, а Іспанія була жахливою, абсолютно жахливою».

Згідно з даними Міністерства оборони США, станом на грудень 2025 року на закордонних базах у Європі перебувало трохи більше 68 000 американських військовослужбовців. Більше половини – близько 36 400 – базуються в Німеччині.

  • Раніше, Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що США вивчає питання скорочення кількості військ на території Німеччини. Рішення має бути ухвалене в найближчий час.
Читайте також
