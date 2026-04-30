​​Лідери країн ЄС на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, - речниця Єврокомісії

В Європейському союзі вважають, що коли мова заходить про святкування 9 травня, то лідери як країн-членів ЄС так і країн-кандидатів, мають відвідати Київ, а не Москву, яка використовує цей день для пропаганди своєї війни проти України.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, передає "Інтерфакс-Україна".

Так вона прокоментувала можливі наслідки для лідерів в разі їх участі в заходаху Москві, як це було минулого року, коли до Москви приїхали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич.

"Коли йдеться про 9 травня, ми святкуємо Європу та все, що вона символізує, а саме - мир, єдність, процвітання та безпеку. Все те, що Росія не відстоює. Тож коли йдеться про те, що 9 травня символізує для Росії, йдеться про використання святкувань кінця Другої світової війни для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну", - сказала Гіппер.

"Якщо ви хочете висловити підтримку, то вам потрібно бути в Києві, а не в Москві", - додала вона.