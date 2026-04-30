​​Лідери країн ЄС на 9 травня повинні їхати не в Москву, а в Київ, - речниця Єврокомісії

В Європейському союзі вважають, що коли мова заходить про святкування 9 травня, то лідери як країн-членів ЄС так і країн-кандидатів, мають відвідати Київ, а не Москву, яка використовує цей день для пропаганди своєї війни проти України.
Про це заявила речниця Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер, передає "Інтерфакс-Україна".
Так вона прокоментувала можливі наслідки для лідерів в разі їх участі в заходаху Москві, як це було минулого року, коли до Москви приїхали прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич.
"Коли йдеться про 9 травня, ми святкуємо Європу та все, що вона символізує, а саме - мир, єдність, процвітання та безпеку. Все те, що Росія не відстоює. Тож коли йдеться про те, що 9 травня символізує для Росії, йдеться про використання святкувань кінця Другої світової війни для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну", - сказала Гіппер.
"Якщо ви хочете висловити підтримку, то вам потрібно бути в Києві, а не в Москві", - додала вона.
- Парад 9 травня у Москві за участю російського диктатора Владіміра Путіна, присвячений "Дню перемоги", відбудеться без військової техніки. Навіть російські пропагандисти визнали, що реальна причина полягає в тому, що кремлівський режим боїться ударів українських безпілотників.
- З європейських лідерів на парад до Путіна збирався їхати лише прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, але зрештою змінив плани - хоча досі хоче побувати 9 травня у Москві.