Мадяр: незабаром до Угорщини надійдуть кошти ЄС

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини провів зустріч з президенткою Єврокомісії.

Петер Мадяр та Урсула фон дер Ляєн
Фото: Петер Мадяр, Facebook

Петер Мадяр, який днями офіційно стане прем'єр міністром Угорщини, провів зустріч з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це заявив Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook.

За його словами зустріч була конструктивною та продуктивною.

Мадяр має повернутися до Брюсселя вже як прем'єр-міністр Угорщини наприкінці травня та укласти угоду.

"Ми укладемо політичну угоду, необхідну для того, щоб Угорщина та угорський народ якомога швидше отримали тисячі мільярдів форинтів коштів ЄС, на які вони мають право", - додав Петер Мадяр.

Майбутній прем'єр запевнив угорців, що Європейський Союз не висуває умов, які суперечили б інтересам їхньої країни.

"Одним реченням: незабаром до Угорщини надійдуть кошти ЄС, за допомогою яких ми зможемо відновити угорську економіку та впровадити розробки, необхідні для функціонуючої та гуманної країни", - підсумував Мадяр.

  • Раніше повідомлялось, що Мадяр їде до Брюсселя, щоб повернути фінансування ЄС. Блок неодноразово позбавляв Угорщину коштів за політику уряду Віктора Орбана. 
