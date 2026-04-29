США виділять $100 млн на ремонт пошкодженого російським дроном конфайнмента Чорнобильської АЕС

Загалом на відновлення конфайнмента потрібно близько 500 млн євро.

Денис Шмигаль із американською делегацією
Фото: Денис Шмигаль

США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном.

Про це написав у телеграмі перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль

"Під час Міжнародної Чорнобильської конференції ми говорили з партнерами про фінансові потреби на відновлення конфайнмента. На сьогодні це близько 500 млн євро", – каже Шмигаль.

Міністр енергетики висловив вдячність Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації в Києві та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі.

