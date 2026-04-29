США виділять $100 млн на ремонт пошкодженого російським дроном конфайнмента Чорнобильської АЕС

США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном.
Про це написав у телеграмі перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.
"Під час Міжнародної Чорнобильської конференції ми говорили з партнерами про фінансові потреби на відновлення конфайнмента. На сьогодні це близько 500 млн євро", – каже Шмигаль.
Міністр енергетики висловив вдячність Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації в Києві та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі.
- Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.