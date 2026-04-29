Bloomberg: Ядерний арсенал Північної Кореї здатний подолати протиракетну оборону США

КНДР стрімко нарощує ядерний потенціал, який здатний виснажити американську ПРО.

Північна Корея стрімко розширює свій ядерний арсенал і вже наближається до рівня, коли зможе перевантажити систему протиракетної оборони США, пише Bloomberg.

За оцінками аналітиків, наразі Північна Корея має близько 50 ядерних боєголовок і щороку здатна виробляти матеріал ще приблизно для 20. Така динаміка значно пришвидшує нарощування її військового потенціалу.

Йдеться про можливість подолання американської системи наземного перехоплення на середній ділянці траєкторії (GMD), розгорнутої на Алясці та в Каліфорнії. Наразі вона налічує 44 ракети-перехоплювачі з потенціалом збільшення ще на 20. Водночас для гарантованого знищення однієї цілі, як правило, застосовують одразу два перехоплювачі.

За таких умов масований запуск близько двох десятків міжконтинентальних балістичних ракет може виснажити ресурси системи ПРО США.

Найбільшу загрозу становлять ракети серії "Хвасон", які у поєднанні з наявними боєголовками можуть створити критичне навантаження на систему перехоплення.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наприкінці січня заявив, що Пхеньян уже здатен виробляти достатньо матеріалу для створення до 20 одиниць ядерної зброї щороку. За його словами, протягом наступного десятиліття КНДР може зрівнятися з Францією за обсягами ядерного арсеналу.

Останніми роками Північна Корея активно модернізує свої озброєння, зокрема розробляє твердопаливні ракети. Вони складніші для виявлення, швидше запускаються та підвищують ефективність потенційних ударів.

Експерти зазначають, що така динаміка змінює баланс сил у світі та створює нові виклики для глобальної безпеки.