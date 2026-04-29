ЗМІ: Розвідка США вивчає потенційну реакцію Ірану на оголошення Трампом перемоги

За інформацією агенції Reuters, розвідувальні служби США працюють над аналізом потенційної ситуації, коли президент Дональд Трамп оголосить про свою остаточну перемогу у війні з Іраном.

Білий дім зацікавлений у тому, щоб ісламська республіка прийняла таку заяву і не створила проблем, які могли б позначитися на рейтингу Республіканської партії напередодні надзвичайно важливих проміжних виборів до Конгресу.

ЦРУ та інші розвідувальні структури змоделювали дві ситуації: після оголошення перемоги США виведуть війська з регіону або ж залишать у Перській затоці авіаносці та контингент для контролю ситуації. У першому випадку, ймовірно, Іран назве відступ американців своїм тріумфом. У другому ж вважатиме заяву Трампа переговорною тактикою і може не завершити бойові дії.

Офіційно у Вашингтоні продовжують наполягати на тому, що президент підпише з Тегераном лише вигідну умову, яка враховуватиме усі вимоги США. Трамп відкинув пропозицію від Ірану про відкриття Ормузької протоки, але перенесення вирішення питання ядерної програми на пізніший термін.