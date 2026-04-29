ГоловнаСвіт

Зображення Трампа додадуть в американський паспорт - відмовитися не вийде

Лімітована серія бланків, яка потішить не всіх.

Зображення Трампа додадуть в американський паспорт - відмовитися не вийде
Дизайн паспорту з Трампом
Фото: BBC

У Білому домі повідомили, що на честь святкування 250-річчя американської незалежності на обмеженій кількості бланків для паспортів громадянина США з'явиться зображення президента Дональда Трампа.

Як пише BBC, звичайний паспорт показує сцени з американської історії та впізнавані символи на кшталт Статуї Свободи. Натомість до лімітованої серії додадуть офіційний портрет Трампа в оточенні декларації незалежності та підпису глави держави золотим чорнилом.

Адміністрація республіканця говорить, що паспорт з Трампом зможе отримати будь-який громадянин, який подаватиме відповідну заявку, поки бланки будуть в наявності. При цьому не йдеться про можливість відмовитися від такого документа на користь стандартного - що може неабияк обурити політичних опонентів президента.

Трамп використовує ювілей Америки для подальшого поширення культу своєї особи. Його зображення з'явиться на пам'ятній монеті на честь 250-річчя країни, а на нових доларових купюрах поставлять підпис президента, що раніше не дозволяв собі жоден інший чинний господар Білого дому.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies