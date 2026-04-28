Декілька депутатів Європарламенту втратили імунітет

У переліку є і антиукраїнські політики.

Діана Шошоаке під час свого виступу в Європейському парламенті

Європейський парламент ухвалив рішення про зняття депутатської недоторканності із, зокрема, чотирьох польських євродепутатів та представниці Румунії Діани Шошоаке, пишуть Digi24 і TVP.

Це рішення дозволяє національним правоохоронним органам розпочати кримінальне переслідування політиків, оскільки імунітет більше не захищає депутатів від слідчих дій та судових розглядів. Комітет із правових питань Європарламенту наголосив, що всі запити прокуратур мають кримінальний характер і позбавлені політичного підтексту.

Серед польських законодавців, які втратили захист, опинилися представники опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Патрік Які та Даніель Обайтек, а також ультраправі політики Гжегож Браун і Томаш Бучек. Їх звинувачують у наклепі на суддю, а Обайтека — у наданні неправдивих свідчень.

Гжегож Браун несе відповідальність за блокування дороги під час вшанування жертв погрому євреїв у Єдвабному, а Бучек — за порушення фізичної недоторканності жінки під час передвиборчого заходу.

Діана Шошоаке, лідерка румунської партії S.O.S., підозрюється у вчиненні 11 правопорушень, серед яких особливу увагу привертає пропаганда легіонерської ідеології. Попри її заяви про намір оскаржити рішення в Суді ЄС, зняття імунітету відкриває шлях до її допитів, обшуків або навіть арешту в Румунії. Колеги Шошоаке в парламенті зазначають, що статус «рупора Кремля» більше не допоможе їй уникати відповідальності за порушення закону.

Більшість фігурантів уже відреагували на рішення Європарламенту, назвавши його політичною розправою.