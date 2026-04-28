У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Голосування за відповідну угоду відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
прапори України і Чехії

Чехія висловила готовність приєднатися до створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

«Дякуємо Чеській Республіці за повідомлення про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спеціального трибуналу. Чехія стала 23-ю державою, що приєдналася до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося, що інші відповідальні країни також наслідуватимуть цей приклад», - написав мінстр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Голосування за відповідну угоду відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке пройде 14–15 травня в Кишиневі. 

За словами Сибіги, ті, хто розпочав та продовжує збройну агресію проти України, повинні усвідомлювати неминучість суду. 

  • Нещодавно Греція і Фінляндія приєдналася до угоди для запуску спецтрибуналу.
  • Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 
  • Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
  • Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
  • Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
  • Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
  • За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.
Читайте також
