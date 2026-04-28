Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Чехія висловила готовність приєднатися до створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
«Дякуємо Чеській Республіці за повідомлення про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спеціального трибуналу. Чехія стала 23-ю державою, що приєдналася до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося, що інші відповідальні країни також наслідуватимуть цей приклад», - написав мінстр на своїй сторінці у соцмережі Х.
Голосування за відповідну угоду відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке пройде 14–15 травня в Кишиневі.
За словами Сибіги, ті, хто розпочав та продовжує збройну агресію проти України, повинні усвідомлювати неминучість суду.
- Нещодавно Греція і Фінляндія приєдналася до угоди для запуску спецтрибуналу.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
- За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.