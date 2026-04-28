Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Чехія висловила готовність приєднатися до створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

«Дякуємо Чеській Республіці за повідомлення про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спеціального трибуналу. Чехія стала 23-ю державою, що приєдналася до цієї історичної ініціативи, і ми сподіваємося, що інші відповідальні країни також наслідуватимуть цей приклад», - написав мінстр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Голосування за відповідну угоду відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке пройде 14–15 травня в Кишиневі.

За словами Сибіги, ті, хто розпочав та продовжує збройну агресію проти України, повинні усвідомлювати неминучість суду.