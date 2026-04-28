Кіммел заявив, що його жарт про Меланію Трамп неправильно витлумачили

Американський телеведучий Джиммі Кіммел захистив жарт про першу леді США Меланію Трамп, заявивши, що його “неправильно витлумачили” і він не був “закликом до вбивства” президента США.

“Це був дуже легкий жарт про те, що йому майже 80, а вона молодша за мене”, – сказав Кіммел у вступному монолозі свого шоу в понеділок.

“Це не було закликом до вбивства за жодним визначенням”, – додав він.

Коментарі Кіммела прозвучали невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп вдруге закликав телеканал ABC та материнську компанію Walt Disney звільнити його за нібито підбурювання до насильства.

Кіммела під час одного зі свого шоу жартома відзначив, що Меланія Трамп "сяє так, наче ось-ось має стати вдовою".

Трамп звернув увагу на цей епізод вечірнього шоу Кіммела лише після спроби замаху на нього у Вашингтоні, якій запобігли співробітники Секретної служби. Республіканець назвав репліку Кіммела "огидним закликом до насильства", а також наголосив на тому, що комік "зовсім не смішний, про що свідчать його жахливі рейтинги" і вкотре закликав звільнити.