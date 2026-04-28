Посол України в Молдові Паун Роговей: «ЄС має відігравати активнішу роль у придністровському врегулюванні»

Кишинів поступово, але послідовно розширює власний зовнішньополітичний горизонт, не відриваючись від Києва, а, скоріше, спираючись на нього. Де в цій архітектурі проходять реальні межі можливого у інтервʼю для LB.ua розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова Паун Роговей.

Окремим сюжетом зустрічі Санду з українською стороною стала тема Придністров'я. Не так давно Кишинів вперше публічно представив ідею зовнішнього управління територією на перехідний період. Хоч це було і у форматі «бачення», але це стало досить виразним сигналом, щоб перестати бути лише внутрішньою молдовською дискусією. Паралельно з цим Санду у Києві підтвердила свій намір долучитися до коаліції охочих – поки що як політичний сигнал, деталі якого ще тільки належить опрацювати.

У неділю, 26 квітня, відбувся офіційний візит президентки Молдови Маї Санду до Києва, приурочений до річниці Чорнобильської трагедії. Однак нинішній контекст для двох країн значно глибший й стосується насамперед моменту, коли обидві країни одночасно перебувають у стані переговорного очікування в контексті вступу в ЄС: Україна – щодо власного майбутнього, Молдова – щодо свого. Кишинів і Київ з самого початку проходять як «тандем», хоча ще рік тому в дипломатичних кулуарах цілком серйозно обговорювали можливість розвести їхні траєкторії і горизонти щодо вступу. Тепер же про «декаплінг» не говорять. Принаймні вголос.

Фото: Parliament of Moldova Посол України у Республіці Молдова Паун Роговей

Пане посол, як ви оцінюєте вчорашній візит пані президентки Маї Санду в Київ? Яка була основна тема перемовини з українською делегацією?

Це був надзвичайно важливий і своєчасний візит, адже Україна та Республіка Молдова є державами одного регіону, які стикаються з подібними викликами безпекового характеру. Головний із них – це агресія Російської Федерації: для України – у формі повномасштабної війни, для Молдови – у вигляді постійного гібридного тиску, насамперед в інформаційній сфері.

Такі зустрічі мають важливе значення для обох сторін, оскільки дозволяють не лише звірити позиції, але й поглибити координацію дій у ключових сферах.

Скажіть, будь ласка, чи була тема європейської інтеграції, ключовою темою візиту Санду в Київ? У минулому році, наприклад, тривали розмови розмови про декаплінг, про відділення України від Молдови. Сьогодні ми чуємо інші речі.

Так, тема європейської інтеграції дійсно є однією з ключових. Це логічно випливає з загального контексту співпраці України та Республіки Молдова як країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, які перебувають у схожих умовах реформ і безпекових викликів.

Раніше у публічному дискурсі інколи звучали припущення щодо можливого «розведення траєкторій» або так званого декаплінгу. Водночас на офіційному рівні така логіка ніколи не була закріплена як політична позиція.

Фото: president.gov.ua Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві із президенткою Молдови Маєю Санду, під час якої йшлося про питання безпеки, транскордонної співпраці, енергетики, розвитку інфраструктури, міжурядової роботи та спільного руху до Євросоюзу. 26 квітня 2026 р.

Сьогодні ми фактично бачимо підтвердження підходу, який передбачає синхронний рух України та Молдови в євроінтеграційному процесі. Візит у Київ і відповідні політичні сигнали лише підкреслюють, що йдеться про усвідомлену стратегію – партнерське просування вперед як «тандему», а не конкуренцію чи роз’єднання.

Кишинів має намір доєднатися до коаліції охочих. Можливо, ви знаєте деталі, як Кишинів бачить своє залучення і в чому вони могли б бути задіяні?

На даному етапі йдеться радше про політичний сигнал, ніж про вже узгоджену модель участі. Публічне озвучення наміру долучитися до відповідних форматів саме по собі є важливим індикатором зближення позицій, однак практична конфігурація такої участі ще потребує опрацювання.

В цьому контексті участь Республіки Молдова, як держави-сусіда, може потенційно мати передусім непрямий, але важливий вимір – зокрема у площині економічної взаємодії, логістичних ланцюгів, регіональної стійкості та енергетичної безпеки.

Водночас на сьогодні відсутня деталізована модель такої взаємодії, і сторони перебувають на етапі первинного обговорення можливих підходів. Очевидно, що Молдові ще належить сформулювати власне бачення формату залучення, яке могло б відповідати її зовнішньополітичним пріоритетам і внутрішнім ресурсним можливостям.

Таким чином, наразі можна говорити про політичну готовність до діалогу в межах цієї ініціативи, тоді як конкретні параметри участі залишаються предметом подальшого опрацювання.

Фото: president.gov.ua Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського із президенткою Молдови Маєю Санду в Києві, 26 Квітня 2026 року.

А в України, зі свого боку, є якісь очікування на рівні експертів, де Молдова була б корисна?

На цей момент на експертному рівні предметного опрацювання очікуваної ролі Республіки Молдова в рамках відповідної ініціативи ще не здійснювалося.

Спочатку очікується формалізація та деталізація підходів з боку Кишинева щодо потенційних форматів залучення. Лише після цього може бути розгорнута фахова дискусія щодо можливих напрямів участі та доданої вартості.

Під час візиту пані Санду в Київ оголосили подробиці щодо ідеї зовнішнього управління Придністров’я на транзитний період. Звісно, все це все на рівні бачення, але все ж таки це новий цікавий нюанс. Як це може бути втілено і які європейські країни, якщо, можливо, ви знаєте, можуть бути залучені до такого сценарію? Це боснійський сценарій на окрему територію чи це якийсь інший механізм?

Питання врегулювання придністровського конфлікту належить до виключної компетенції Республіки Молдова, і саме Кишинів визначає будь-які можливі формати, включно з концептуальними підходами до перехідних або інституційних механізмів.

З українського боку позиція є стабільною та послідовною: підтримка суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах міжнародно визнаних кордонів, а також виключно мирного врегулювання всіх пов’язаних питань. Це базовий рамковий принцип, який не змінювався.

Фото: president.gov.ua Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві із президенткою Молдови Маєю Санду, 26 квітня 2026 року.

А як ви відчуваєте, в європейських партнерів є консенсус щодо цього концепту, який представила молдовська сторона?

Це окрема тема для консультації між офіційним Кишиневом та європейськими партнерами. З точки зору інтересів України – так, це відповідає нашим інтересам, оскільки нинішній переговорний формат «5+2» є нефункціональним у зв 'язку з присутністю у його складі держави-агресора, яка за 30 років робила все можливе для того, щоб не допустити вирішення цього конфлікту.

Європейський Союз міг би відіграти ключову роль в процесі політичного врегулювання цієї проблеми. Але знову ж таки повторюсь – ключова роль тут належить саме молдовській стороні.

Європейський Союз наразі є учасником нинішнього поки що де-юре діючого формату «5+2» як спостерігач. Ну, оскільки Республіка Молдова стала на шлях євроінтеграції, то це і логічно, що ЄС має відігравати більш активну роль у цьому процесі. В якому статусі це вже компетенція виключно Кишинева та Брюсселя.

Фото: moldova.mfa.gov.ua Посол України у Республіці Молдова Паун Роговей

В Молдові часто говорять, що придністровське питання має бути частиною українського переговорного пакету у контексті завершення війни…

Україна зосереджена на власному переговорному процесі, який стосується припинення війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України. Відповідно, у центрі уваги перебувають виключно питання, що безпосередньо належать до українського порядку денного у сфері безпеки, суверенітету та територіальної цілісності.

Росія нещодавно оголосила про намір «захищати своїх громадян за кордоном». Власне, йдеться і про Придністров’я. Наскільки це реалістична загроза? Чи фіксуєте ви якусь, можливо, ескалацію в їхніх діях? Як зараз діють росіяни в безпековій площині, в Придністров’я, зокрема?

Станом на сьогодні ми фіксуємо передусім заяви політичного характеру. Жодних конкретних дій або змін у безпековій ситуації, які можна було б кваліфікувати як ескалаційні, наразі не спостерігається.

Водночас варто розуміти, що подібна риторика з боку Російської Федерації не є новою практикою і неодноразово використовувалася в різних контекстах. Україна вже має досвід взаємодії з подібними заявами та відповідно оцінює їх у сукупності з реальними діями, а не деклараціями.

Тобто все це на рівні риторики і на рівні погроз?

Це наразі залишається переважно на рівні риторичних заяв і погроз.

Разом із тим, у підході до таких сигналів не може бути недооцінки. Йдеться про усталену практику Російської Федерації використовувати публічні політичні декларації як елемент тиску та інформаційного впливу. Саме тому важливо не ігнорувати подібні заяви, навіть якщо вони не супроводжуються конкретними практичними кроками.

Відповідно, акцент робиться на постійному моніторингу ситуації, обміні інформацією з партнерами та готовності до своєчасного реагування з метою попередження будь-яких потенційних провокацій.

Фото: novostipmr.com Один з пунктів пропуска 'ПМР'

А як би ви зараз описали позиції адміністрації у Придністров’ї. Власне активізувалися політичні консультації у форматі «один плюс один» (Кишинів-Тирасполь. – Ред.), одночасно Росія загострює свою риторику. Куди більше схиляється Тирасполь? Чи вони прагнуть діалогу з Кишиневом?

Поточна позиція де-факто адміністрації в Тирасполі загалом залишається інерційною і суттєво не змінюється порівняно з попередніми періодами.

Ключовим елементом їхнього підходу залишається наполягання на відновленні формату «5+2», що фактично означає прагнення зберегти або відновити роль Російської Федерації як повноцінного учасника переговорного процесу. Така лінія не знаходить підтримки серед більшості інших учасників і не сприяє просуванню реального врегулювання.

Щодо консультацій у форматі «1+1» між Кишиневом і Тирасполем, вони носять переважно технічний і обмежений характер і не демонструють суттєвого прориву в політичному вимірі. Конструктивний потенціал цих контактів наразі залишається стриманим.

Водночас внутрішньополітичний контекст у регіоні, включно з наближенням так званих виборчих процесів, також впливає на поведінку місцевих структур, зумовлюючи певну обережність і зниження активності на цьому етапі.

У ширшому плані можна констатувати, що вплив Російської Федерації на політичні та елітні процеси в цьому регіоні залишається значним, і саме він значною мірою визначає рамки прийняття рішень де-факто адміністрацією.

Фото: moldova1.md Посол України в Республіці Молдова Паун Роговей

Чи буде Росія посилювати присутність своїх силовиків в адміністрації Тирасполя чи все ж таки це буде хтось з місцевих?

Передусім варто зауважити, що можливості Російської Федерації щодо безпосереднього кадрового «експорту» до цього регіону суттєво обмежені, зокрема через відсутність регулярної ротації та зміну практичних умов присутності.

Відповідно, більш імовірним сценарієм виглядає відтворення управлінських контурів із числа місцевих політичних та адміністративних груп, які вже функціонують у цій системі. При цьому їхня діяльність, як і раніше, може залишатися в тій чи іншій мірі залежною від зовнішнього впливу та політичної орієнтації на Москву.

Отже, йдеться радше не про пряме «заміщення» зовнішніми кадрами, а про збереження або оновлення внутрішнього кола осіб, які діють у вже сформованій структурі впливу.

Щодо самого характеру цих процесів, українська позиція залишається незмінною: будь-які подібні процедури не визнаються та розглядаються виключно крізь призму міжнародно-правових норм і принципів суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова.

Важливу роль у збалансуванні енергетичної кризи в Придністров’ї відіграла у 2025 році Угорщина, надавши посередницькі фінансові механізми для поставок російського газу. Чи вплине на Придністров’я зміна влади в Угорщині? Чи зміниться ця модель поставок енергоресурсів російських в Придністров’я?

У цьому питанні я не можу робити предметних припущень щодо можливих змін у політиці окремих держав або модифікації вже наявних енергетичних механізмів без підтверджених офіційних рішень.

Станом на сьогодні можна констатувати лише факт, що будь-які подібні моделі постачання або посередницькі фінансові схеми є похідними від політичних рішень відповідних урядів і регулюються їхніми суверенними компетенціями. У практичному вимірі такі питання завжди залишаються предметом двосторонніх або багатосторонніх консультацій та залежать від чинної політичної волі відповідних сторін.