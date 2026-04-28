ЦПД: Путін змінив керівника “Россотруднічества” для агресивнішого просування впливу за кордоном

Відставка Євгена Примакова свідчить, що у Кремлі незадоволені результатами “м'якої сили”.

Ігор Чайка та Євген Примаков
Фото: Центр протидії дезінформації
Президент РФ Володимир Путін змінив керівництво “Россотруднічества” – ключової структури Росії для просування впливу за кордоном. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Замість Євгена Примакова відомство очолив Ігор Чайка – син колишнього генпрокурора РФ, відомий корупційними скандалами та санкціями за втручання у внутрішні справи Молдови.

У ЦПД зазначають, що ця кадрова ротація є продовженням адміністративної реформи зовнішньополітичної діяльності РФ. Вона стартувала минулого року зі створення в адміністрації президента нового управління зі стратегічного партнерства, яке курує Сергій Кірієнко – один із головних акторів в архітектурі кремлівської пропагандистської машини. 

Відставка Примакова свідчить, що у Кремлі незадоволені результатами “м'якої сили”, тож тепер відомство в тісній зв'язці з Кірієнком, імовірно, перейде для формування нової, агресивнішої парадигми роботи.

У Центрі підкреслюють, що у санкційних списках ЄС Чайка прямо названий “гаманцем” ФСБ, який фінансував операції з дестабілізації Молдови. Тож з огляду на досвід у тіньових фінансових схемах кремля, його призначення може свідчити про посилення ролі спецслужб у діяльності відомства та плани Кремля остаточно трансформувати агентство в інструмент гібридної війни.

