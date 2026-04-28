Протягом доби ворог обстріляв три населені пункти Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє ОВА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 218 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 765 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового, Нововасилівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки.