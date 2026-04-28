Ворог декілька разів бив по Кривому Рогу. Загинула людина, ще 5 поранені (оновлено)

Російська армія кілька разів вдарила по Кривому Рогу і атакувала Зеленодольську громаду. Станом на 9:15 відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених, повідомив уточнені дані голова ОВА Олександр Ганжа.

В місті пошкоджена інфраструктура. Також є пошкодження інших об'єктів.

"Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", – сказав Ганжа.

Перший удар зачепив не лише інфраструктуру, а й приватні оселі і вантажівку. Крім райцентру, ворог бив по Зеленодольській громаді, повідомив в.о. голови Криворізької РДА Віталій Шпак.