Вночі зафіксували влучання 19 російських безпілотників. ППО знешкодила 95 дронів

У ніч на 28 квітня протиповітряна оборона знешкодила 95 російських безпілотників. Зафіксували влучання 19 дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Як розповіли у Повітряних силах, Росія із 18:00 27 квітня запустила 123 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Вони летіли із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 80 із цих дронів були «шахедами».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок 28 квітня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.