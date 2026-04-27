Головне за понеділок, 27 квітня: понад 180 боєзіткнень, авіаудари по Сумщині

Бойові дії на Донеччині, 182 бойових зіткнення, ворожі обстріли, результати уражень НПЗ у Туапсе і Ярославлі. Яким запам’ятається 1524-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області.

Ворог спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби – прицільно по цивільній інфраструктурі. За інформацією ОВА, унаслідок авіаударів троє людей поранені. Постраждалим надали допомогу, ушкодження – не важкі.

Значних руйнувань зазнав дитячий садок. На щастя, на момент удару в закладі не було ані дітей, ані працівників.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 квітня відбулося 182 бойових зіткнення.

Найбільше атак зафіксували на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

У Генштабі ЗСУ розповіли про результати уражень Силами оборони по нафтопереробних заводах у Туапсе і Ярославлі в Росії.

У результаті ураження 26 квітня російського нафтопереробного заводу у місті Ярославль підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Щодо ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ 20 квітня, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Ключовими темами стали контрактування наземних роботизованих комплексів, захист українського неба від балістичних ракет та стан російської економіки.

Нацполіція з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та країнах ЄС.

До складу мережі входили громадяни кількох держав, зокрема України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції. Серед потенційних жертв – українські журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни. Зокрема російський громадський діяч, опозиційно налаштований до влади країни-агресора, а також литовець – проукраїнський активіст, який публічно критикує політику РФ.

Наразі 13 особам повідомлено про підозру, 9 з них – затримано на території країн ЕС, щодо 4 – видано європейські ордери на арешт.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до гімназії Карола Великого в Марсберзі назвав швидкий вступ України до Європейського Союзу нереалістичним, передає DW.

Він обґрунтував це неможливістю прийняти в ЄС країну, яка перебуває у стані війни.

Крім того, за його словами, Україна повинна виконати всі умови. "Наприклад, верховенство права. Питання корупції також поліпшилося, але це все ще недостатньо добре", - зазначив Мерц.

Водночас він наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися не під її контролем. За словами канцлера, якщо Зеленський погодиться на такий сценарій, йому доведеться пояснити українцям це рішення, зокрема через референдум, показавши, що натомість Україні відкрили шлях до Європи.

