У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
"Мадяр" анонсував посилення діпстрайків по Росії: "Територія на відстані 1500 – 2000 км більше не є «мирним тилом»"

Дрони місцевого виробництва навчилися долати тисячі км.

"Мадяр" анонсував посилення діпстрайків по Росії: "Територія на відстані 1500 – 2000 км більше не є «мирним тилом»"
командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Сили безпілотних систем перевиконують щомісячний план знищення ворога. У них є завдання вбивати більше ворожих солдатів, ніж Росія рекрутує, повідомив командувач Роберт Бровді ("Мадяр") у інтерв'ю з BBC.

Завданням СБС зараз є стримування, а не розгортання нових контрнаступів чи повернення територій. Також бійці ефективно б'ють на далекі відстані по Росії. 

"Територія на відстані 1 500 – 2 000 км усередині Росії більше не є «мирним тилом». Вільнолюбний український «птах» літає туди, коли і куди захоче", – додав він. 

Бровді анонсував посилення діпстрайків. Стосовно нещодавніх атак по нафтових об'єктах Тупасе командувач СБС пояснив, що Путін видобуває природні ресурси, щоб продавати їх і спрямовувати на Україну в вигляді ракет і БпЛА. 

"Якщо нафтопереробні заводи – це інструмент заробляння грошей, які використовують для війни, то вони є законною військовою ціллю і підлягають знищенню", – додав він. 

  • Нещодавно українські безпілотники вперше долетіли до Уралу, повідомив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко. Діпстрайки по Росії стали регулярними: цілями є військові об'єкти і промисловість, що допомагає Москві заробляти гроші для продовження агресії проти України. 
