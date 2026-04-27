Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Ексдиректор Житомирського бронетанкового заводу визнав свою провину в мільйонній розтраті

У межах угоди він зобов'язаний відшкодувати завдані збитки, а також перерахувати 12 млн грн на підтримку ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім директором Житомирського бронетанкового заводу.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Мова йде про справу щодо розтрати майна Державного агентства резерву, а саме - 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,766 млн грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до умов затвердженої угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. 

"На підставі угоди про визнання винуватості особі призначено узгоджену міру покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%, на строк 3 роки, з конфіскацією частини майна", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, зазначають в САП, ексдиректора заводу звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК.

У межах угоди він зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, а також перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних Сил України через благодійний фонд "Повернись живим".

Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ) - державне підприємство, входить до складу концерну "Укроборонпром". ЖБТЗ займається виготовленням, капітальним ремонтом і модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а також машин на їх базі.

Читайте також
