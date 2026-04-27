Ексдиректор Житомирського бронетанкового заводу визнав свою провину в мільйонній розтраті

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім директором Житомирського бронетанкового заводу.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Мова йде про справу щодо розтрати майна Державного агентства резерву, а саме - 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,766 млн грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до умов затвердженої угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

"На підставі угоди про визнання винуватості особі призначено узгоджену міру покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%, на строк 3 роки, з конфіскацією частини майна", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, зазначають в САП, ексдиректора заводу звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК.

У межах угоди він зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, а також перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних Сил України через благодійний фонд "Повернись живим".

Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ) - державне підприємство, входить до складу концерну "Укроборонпром". ЖБТЗ займається виготовленням, капітальним ремонтом і модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а також машин на їх базі.