Справу про розтрату 18 млн грн на закупівлі генераторів для військових передали до суду

Схему організував командир військової частини, який відповідав за закупівлі та використання бюджетних коштів – він розробив механізм зловживань, розподілив ролі та координував дії учасників.

До суду передали справу про розтрату понад 18 млн грн на закупівлі генераторів для військових. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Справу до суду передали прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Вони подали цивільний позов для відшкодування коштів.

Слідство встановило, що схему організував командир військової частини, який відповідав за закупівлі та використання бюджетних коштів – він розробив механізм зловживань, розподілив ролі та координував дії учасників.

У 2022 році до неї долучилась цивільна жінка як співорганізаторка, а також начальники електротехнічної та інженерної служб частини. До схеми залучили підконтрольних осіб – керівника товариства і представника підприємства, які за винагороду підписували договори й фінансові документи, хоча їхні підприємства фактично не працювали.

Загалом укладено договори на постачання 152 генераторів на понад 31 млн грн за завищеними цінами. За висновком експертизи, переплата становить понад 18 млн грн.

Дії організатора та співорганізаторки кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, інших учасників – за ч. 5 ст. 191 КК України.