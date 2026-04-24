Генштаб уточнив ураження «Атлант Аеро» в РФ та підтвердив пошкодження корабля ворога

Генеральний штаб ЗСУ уточнив ураження «Атлант Аеро» в РФ та підтвердив пошкодження сторожового корабля ворога.
Зокрема уточнили результати удару 19 квітня. Тоді Сили оборони вдарили українськими крилатими ракетами «Нептун» по підприємству «Атлант Аеро», який знаходиться у Таганрозі Ростовської області Росії.
Там підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.
«Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон».
У Генштабі кажуть, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.
Також в результаті ураження 22 квітня патрульного сторожового корабля прикордонної служби фсб РФ проєкту 22460 у Севастополі в ТОТ АР Криму підтверджено пошкодження бойової рубки.
Генштаб додає: Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику та знижувати його бойовий потенціал.
- У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Крім підприємства у Росії було уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.) і склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.