Генштаб уточнив ураження «Атлант Аеро» в РФ та підтвердив пошкодження корабля ворога

Генеральний штаб ЗСУ уточнив ураження «Атлант Аеро» в РФ та підтвердив пошкодження сторожового корабля ворога.

Зокрема уточнили результати удару 19 квітня. Тоді Сили оборони вдарили українськими крилатими ракетами «Нептун» по підприємству «Атлант Аеро», який знаходиться у Таганрозі Ростовської області Росії.

Там підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.

«Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон».

У Генштабі кажуть, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Також в результаті ураження 22 квітня патрульного сторожового корабля прикордонної служби фсб РФ проєкту 22460 у Севастополі в ТОТ АР Криму підтверджено пошкодження бойової рубки.

Генштаб додає: Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику та знижувати його бойовий потенціал.