Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Суспільство / Події

Поліція попередила про відповідальність для творців образливих “мемів” про вчителів в інтернеті

Відповідальність може бути у вигляді штрафу або навіть кримінальна.

Фото: Нацполіція

В українському сегменті інтернету з'являються образливі відео з використанням зображень учасників освітнього процесу, зазначає Нацполіція. 

“Те, що в соцмережах називають «приколом», часто є кібербулінгом — і має реальні наслідки. Образливі відео, фото, коментарі чи пости — це правопорушення. Анонімність не рятує від відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Може бути покарання:

  • штраф або навіть кримінальна відповідальність;
  • якщо порушник не досяг встановленого законом віку — за його дії відповідають батьки.

Що робити?

  • зафіксувати докази (скріншоти, посилання);
  • поскаржитися у соцмережі;
  • повідомити дорослих або звернутися до поліції (102 / 112).

Батькам:

  • поясніть правило «цифрового сліду»;
  • перевірте налаштування приватності профілю;
  • дитина повинна знати, що в разі мережевих атак вона може звернутися до вас, а не замикатися в собі.

“Цифрова гігієна — це іспит на людяність, який ми маємо скласти разом із нашими дітьми”, — зауважили в поліції.

