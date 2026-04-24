Поліція попередила про відповідальність для творців образливих “мемів” про вчителів в інтернеті

Відповідальність може бути у вигляді штрафу або навіть кримінальна.

В українському сегменті інтернету з'являються образливі відео з використанням зображень учасників освітнього процесу, зазначає Нацполіція.

“Те, що в соцмережах називають «приколом», часто є кібербулінгом — і має реальні наслідки. Образливі відео, фото, коментарі чи пости — це правопорушення. Анонімність не рятує від відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Може бути покарання:

штраф або навіть кримінальна відповідальність;

якщо порушник не досяг встановленого законом віку — за його дії відповідають батьки.

Що робити?

зафіксувати докази (скріншоти, посилання);

поскаржитися у соцмережі;

повідомити дорослих або звернутися до поліції (102 / 112).

Батькам:

поясніть правило «цифрового сліду»;

перевірте налаштування приватності профілю;

дитина повинна знати, що в разі мережевих атак вона може звернутися до вас, а не замикатися в собі.

“Цифрова гігієна — це іспит на людяність, який ми маємо скласти разом із нашими дітьми”, — зауважили в поліції.