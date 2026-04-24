Поліція попередила про відповідальність для творців образливих “мемів” про вчителів в інтернеті

В українському сегменті інтернету з'являються образливі відео з використанням зображень учасників освітнього процесу, зазначає Нацполіція.
“Те, що в соцмережах називають «приколом», часто є кібербулінгом — і має реальні наслідки. Образливі відео, фото, коментарі чи пости — це правопорушення. Анонімність не рятує від відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
Може бути покарання:
- штраф або навіть кримінальна відповідальність;
- якщо порушник не досяг встановленого законом віку — за його дії відповідають батьки.
Що робити?
- зафіксувати докази (скріншоти, посилання);
- поскаржитися у соцмережі;
- повідомити дорослих або звернутися до поліції (102 / 112).
Батькам:
- поясніть правило «цифрового сліду»;
- перевірте налаштування приватності профілю;
- дитина повинна знати, що в разі мережевих атак вона може звернутися до вас, а не замикатися в собі.
“Цифрова гігієна — це іспит на людяність, який ми маємо скласти разом із нашими дітьми”, — зауважили в поліції.