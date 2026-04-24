Росіяни атакували дронами центр Балаклії на Харківщині (доповнено)

Росіяни атакували центр міста Балаклія на Харківщині дронами. Є постраждалі люди. Це чоловік і жінка.

Про це написав у телеграмі начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

«На цю хвилину вже зафіксовано три влучання ворожих БпЛА по центральній частині міста», – розповів він.

За попередньою інформацією, є двоє постраждалих, яких доставили до лікарні, їм надають допомогу.

Доповнення. У ОВА додали, що постраждали чоловік і жінка. Наразі уточнюють, чи були в будинку ще люди. Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів.

«Наразі з’ясовуються всі обставини щодо потерпілих та наслідків ударів. Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак», – зазначив Карабанов.