Росіяни атакували дронами центр Балаклії на Харківщині (доповнено)

Росіяни атакували центр міста Балаклія на Харківщині дронами. Є постраждалі люди. Це чоловік і жінка.
Про це написав у телеграмі начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
«На цю хвилину вже зафіксовано три влучання ворожих БпЛА по центральній частині міста», – розповів він.
За попередньою інформацією, є двоє постраждалих, яких доставили до лікарні, їм надають допомогу.
Доповнення. У ОВА додали, що постраждали чоловік і жінка. Наразі уточнюють, чи були в будинку ще люди. Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів.
«Наразі з’ясовуються всі обставини щодо потерпілих та наслідків ударів. Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак», – зазначив Карабанов.
- Учора російська армія атакувала три населених пункти Харківської області. Поранені двоє людей – жінка 68 років у Козачій Лопані та 43-річний чоловік у Харкові, який підірвався на вибуховому пристрої.