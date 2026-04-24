Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Росіяни атакували дронами центр Балаклії на Харківщині (доповнено)

Повідомляють про постраждалих.

Росіяни атакували дронами центр Балаклії на Харківщині (доповнено)
Наслідки атаки у Балаклії
Фото: Харківська ОВА

Росіяни атакували центр міста Балаклія на Харківщині дронами. Є постраждалі люди. Це чоловік і жінка. 

Про це написав у телеграмі начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. 

«На цю хвилину вже зафіксовано три влучання ворожих БпЛА по центральній частині міста», – розповів він. 

За попередньою інформацією, є двоє постраждалих, яких доставили до лікарні, їм надають допомогу. 

Доповнення. У ОВА додали, що постраждали чоловік і жінка. Наразі уточнюють, чи були в будинку ще люди. Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів. 

«Наразі з’ясовуються всі обставини щодо потерпілих та наслідків ударів. Усі відповідні служби працюють безперервно, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих атак», – зазначив Карабанов. 

