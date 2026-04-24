За добу росіяни вбили ще трьох мешканців Донецької області

Також є семеро поранених.

За минулу добу 23 квітня росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів била вбили трьох жителів Донеччини: двох в Олексієво-Дружківці і одного у Михайлівці.

Ще семеро людей в області за добу дістали поранення: в Олексієво-Дружківці, Михайлівці, Дружківці та Краматорську.