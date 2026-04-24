За добу росіяни вбили ще трьох мешканців Донецької області

За минулу добу 23 квітня росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Армія окупантів била вбили трьох жителів Донеччини: двох в Олексієво-Дружківці і одного у Михайлівці.
Ще семеро людей в області за добу дістали поранення: в Олексієво-Дружківці, Михайлівці, Дружківці та Краматорську.
- З початку вторгнення Росія вбила в регіоні 4034 людей і поранила 9345. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.