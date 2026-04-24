​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСуспільствоВійна

​Російська армія втратила вчора 910 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 323 460 осіб.

український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 окупантів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, РСЗВ та 2 системи ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб 
  • танків – 11 892 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од.
  • артилерійських систем – 40 606 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 753 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 353 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од.
  • спеціальна техніка – 4 134 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies