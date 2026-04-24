​Російська армія втратила вчора 910 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 окупантів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, РСЗВ та 2 системи ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 323 460 осіб.

