​Російська армія втратила вчора 910 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 910 окупантів, по 4 танки та бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, РСЗВ та 2 системи ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб
- танків – 11 892 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од.
- артилерійських систем – 40 606 (+32) од.
- РСЗВ – 1 753 (+1) од.
- засоби ППО – 1 353 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од.
- спеціальна техніка – 4 134 (+0) од.
Дані уточнюються.