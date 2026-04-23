ГоловнаСуспільствоВійна

Нацрада внесла російського блогера Штефанова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Мінкульт має офіційно включити блогера до санкційного списку.

російський історик-блогер Олександр Штефанов
Фото: скриншот відео

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення внести російського історика-блогера Олександра Штефанова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. 

Як ідеться на сайті Нацради, підставою для цього став моніторинг його контенту в соцмережах. Так і виявили, що Штефанов поширює антиукраїнські наративи та намагається виправдати російську агресію. 

Нацрада надішле відповідне звернення до Міністерства культури України для офіційного включення блогера до списку.

Фахівці встановили, що Штефанов використовує свій YouTube-канал для просування тез, які ставлять під сумнів суверенітет України. Зокрема, у лютому 2023 року він незаконно відвідав окуповані Маріуполь і Донецьк як «волонтер» російської організації. Створений ним фільм «Обыкновенная денацификация» маніпулятивно висвітлював наслідки війни. Також блогер неодноразово заперечував приналежність Криму Україні, пропонуючи «повторні референдуми», що фактично легітимізує окупацію.

Крім того, Штефанов заперечував статус Голодомору як геноциду, називав українських історичних постатей зрадниками та поширював фейки про визвольний рух. У своїх виступах блогер також стверджував про нібито «дискримінацію російськомовних», повторюючи ключові виправдання Кремля для повномасштабного вторгнення. Його діяльність визнали такою, що загрожує інформаційному суверенітету держави.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies