​Суд виніс вирок жителю Донецька, який воював на боці Росії

Його взяли у полон торік у травні під час боїв біля Торецька.

Зрадник, який штурмував позиції Сил оборони на Донеччині, проведе 15 років за ґратами. Суд призначив йому максимальне покарання з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Про це ідеться на сайті СБУ.

Слідчі Служби безпеки та військова контррозвідка зібрали докази проти жителя Донецька, якого українські бійці взяли у полон торік у травні під час боїв біля Торецька.

Розслідування встановило, що засуджений приєднався до бойовиків так званої «народної міліції ДНР» ще у 2014 році, де працював технічним експертом.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік уклав контракт із міністерством оборони РФ. Він пройшов вишкіл на полігонах, отримав російську форму та зброю, після чого облаштовував ворожі блокпости навколо Донецька.

Згодом зловмисника призначили стрільцем у 132-й окремій стрілецькій бригаді армії окупантів і відправили на передову в Бахмутський район. Під час зіткнень із ЗСУ його підрозділ практично повністю ліквідували, а самого зрадника взяли у полон як одного з небагатьох уцілілих.