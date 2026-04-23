«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Вінниччині викрили схему фейкових документів для ухилянтів, підозру отримали троє медиків

Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Вінницької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили схеми оформлення фіктивної “непридатності” до військової служби. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, лікарі за гроші готували необхідні медичні документи, висновки комісій та діагнози.

У межах розслідування проведено понад 40 обшуків у закладах охорони здоров’я. Вилучено понад 2 млн грн у різних валютах, медичну документацію та цифрові носії з доказами незаконної діяльності.

Повідомлено про підозру трьом особам:

  • завідувачу хірургічного відділення лікарні у Вінницькому районі, який за 1000 доларів оформлював документи для отримання фіктивної інвалідності;
  • ортопеду-травматологу цієї ж лікарні, який прооперував чоловікові здорову руку для отримання відстрочки від мобілізації;
  • директору центру первинної медико-санітарної допомоги у Гайсинському районі, який за 16 тис. грн видав фальшиві висновки про потребу в постійному догляді.

Залежно від скоєного лікарям інкриміновано: одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлюються інші причетні особи. Також перевіряються факти набуття необґрунтованих активів, їх легалізації та можливого недостовірного декларування. Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення підозрюваних від посад.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies