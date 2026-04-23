Вилучено понад 2 млн грн у різних валютах, медичну документацію та цифрові носії з доказами незаконної діяльності.

На Вінниччині медиків підозрюють в організації схеми фейкових документів для ухилянтів

Прокурори Вінницької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили схеми оформлення фіктивної “непридатності” до військової служби.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, лікарі за гроші готували необхідні медичні документи, висновки комісій та діагнози.

У межах розслідування проведено понад 40 обшуків у закладах охорони здоров’я. Вилучено понад 2 млн грн у різних валютах, медичну документацію та цифрові носії з доказами незаконної діяльності.

Повідомлено про підозру трьом особам:

завідувачу хірургічного відділення лікарні у Вінницькому районі, який за 1000 доларів оформлював документи для отримання фіктивної інвалідності;

ортопеду-травматологу цієї ж лікарні, який прооперував чоловікові здорову руку для отримання відстрочки від мобілізації;

директору центру первинної медико-санітарної допомоги у Гайсинському районі, який за 16 тис. грн видав фальшиві висновки про потребу в постійному догляді.

На Вінниччині викрили схему фейкових документів для ухилянтів

Залежно від скоєного лікарям інкриміновано: одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлюються інші причетні особи. Також перевіряються факти набуття необґрунтованих активів, їх легалізації та можливого недостовірного декларування. Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення підозрюваних від посад.